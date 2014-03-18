Доллар поднялся до 10,50 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 10,1000/10,5000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2766/0,2875.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 14,0470/14,6055. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3909/11 (понедельник - 1,3884/86).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,1500/10,3500 грн/долл.