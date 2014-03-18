Яценюк объяснил, почему отложили подписание экономической части Соглашения с ЕС

Украина отложила подписание экономического раздела Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в связи с опасениями возможных отрицательных последствий действия этого документа для восточных промышленных областей.

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в обращении к жителям южных и восточных областей Украины.

Он напомнил, что 21 марта в Брюсселе планируется подписание политической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Мы отложили пока подписание экономического раздела этого документа, принимая во внимание переживания и опасения, не приведет ли зона свободной торговли к отрицательным последствиям для индустриальных регионов, а это в первую очередь Восток. По этому вопросу мы проведем дополнительные консультации. Пока же ЕС принял решение в одностороннем порядке открыть свои рынки для украинских товаров, что станет хорошим подспорьем для нашей экономики», - сказал Яценюк.

При этом он подчеркнул, что "связи с ЕС и Россией мы не рассматриваем по принципу «или-или».

"Несмотря на катастрофическое ухудшение отношений с Россией, допущенное не по нашей вине, невзирая на вооруженную агрессию России против Украины, я сделаю все возможное, чтобы не просто сохранить мир, но и построить с Россией подлинно партнерские и добрососедские отношения", - добавил премьер.