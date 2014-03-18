Европейский инвестиционный банк выделит Украине до 3 млрд евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) учредил комитет Восточного партнерства и проинформировал его участников о намерениях дополнить пакет поддержки Украины от Евросоюза долгосрочными кредитами объемом до 3 млрд евро до 2016 года, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Как сообщается, в комитет Восточного партнерства, созданный по итогам Вильнюсского саммита 2013 года, вошли представители банка, стран-партнеров, стран-членов ЕС, Европейской комиссии. На своем заседании комитет представил сведения об инвестиционной стратегии ЕИБ в странах-партнерах и индикативный бизнес-план банка на ближайшие годы.

«Восточное партнерство является одним из наиболее быстро растущих и динамичных регионов с точки зрения кредитов ЕИБ. Мы хотим сохранить эту динамику», - приводятся в сообщении слова вице-президента ЕИБ Вильгельма Мольтерера. По его словам, расширяя свою деятельность в регионе Восточного партнерства в 2007 году, ЕИБ предоставил 3,2 млрд евро в долгосрочных кредитах Армении, Грузии, Молдове и Украине.

Как сообщал УНИАН, по информации Минэкономразвития, Украина планирует расширить сотрудничество с Европейским инвестиционным банком и в течение 2014 года подписать договоры по 4-5 проектам, что позволит привлечь инвестиции на сумму 3 млрд евро. Интерес представляют прежде всего проекты в сфере транспорта, модернизации газотранспортной системы, строительства ГАЭС и улучшения тепло- и водоснабжения в городах.

Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, его акционерами являются 27 стран-членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и на конец 2012 года был увеличен до 245 млрд евро.

За последние 5 лет Украина и ЕИБ расширили портфель проектов в 4 раза, осуществляя проекты в сферах энергетики, транспортной и муниципальной инфраструктуры. На сегодняшний день реализуется 6 инвестиционных проектов в государственном секторе на сумму 1,14 млрд евро, а также 7 проектов - в частном секторе на сумму 846 млн евро.