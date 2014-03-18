Счета Госказчейства в Крыму заблокированы - Миндоходов АРК

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Автономной Республике Крым заявляет о блокировании счетов Государственного казначейства Украины на территории полуострова, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“Счета заблокированы (Госказначейства в Крыму — УНИАН). Налогоплательщики не могут осуществлять платежи (налоговые и таможенные - УНИАН), идет возврат денег”, - сказала заведующая информационно-коммуникационного отдела ГУ Миндоходов в АРК Ольга Сверкунова.

Сверкунова не уточнила подробностей.

По ее словам, на данный момент правительство Крыма предпринимает меры для предоставления возможности крымским налогоплательщикам осуществлять платежи.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма, в частности, вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму.

16 марта в Автономной Республике Крым прошел незаконный референдум, в котором жителям полуострова предлагалось ответить на вопрос, хотят ли они присоединиться к Российской Федерации и выйти из состава Украины, или хотят остаться в составе Украины. Нелегитимная власть АРК заявила, что более 95% принявших участие в голосовании высказались за выход Крыма из состава Украины.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов в своих выводах назвал референдум в Крыму незаконным и проведенным в условиях явного присутствия российских войск и запугивания населения полуострова.

Президент США Барак Обама заявил Президенту РФ Владимиру Путину, что Соединенные Штаты никогда не признают референдум в Крыму, а России придется дорого заплатить за нарушение территориальной целостности Украины.