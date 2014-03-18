Банкиры сомневаются в получении помощи МВФ до президентских выборов

Выделение Международным валютным фондом помощи Украине до президентских выборов, которые состоятся в мае, маловероятно, говорится в отчете отдела стратегического планирования UniCredit Bank, тестом которого располагает УНИАН.

Банк напоминает, что МВФ продлил работу своей миссии в Украине для начала переговоров с правительством, что знаменует очередной этап в подготовке нового пакета финансирования.

“МВФ подтвердил, что решение стало возможным после уточнения реального состояния украинской экономики и фактического размера финансовых потребностей страны. В то же время, Фонд, похоже, намерен осуществить первый транш только после президентских выборов в мае”, - говорится в отчете.

Банкиры отметили, что возможная отсрочка финансовой помощи возобновила давление на национальную валюту, и обменный курс гривны снова скатился вниз после значительного укрепления в конце февраля.

Как сообщал УНИАН, оценочная миссия МВФ, работавшая в Киеве с 4 марта, остается как переговорная до 21 марта текущего года. По информации фонда, решение о новой программе сотрудничества с Украиной может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для Фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ.

В правительстве предполагают, что новая программа кредитования может быть рассчитана на 2,5 года, объем кредитования может составить порядка 15 млрд долл., и первый транш Украина может получить уже в начале апреля.

Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства.