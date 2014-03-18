Турчинов обновил состав набсовета «Ощадбанка»

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов обновил состав членов Наблюдательного совета государственного «Ощадбанка».

Соответствующий указ №310/2014 размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, членами Набсовета банка назначены доцент кафедры банковского дела Института магистерского и последипломного образования Университета банковского дела НБУ Наталья Гребеник, замдиректора «Института экономики и прогнозирования» Анатолий Даниленко, первый зампред Киевской городской государственной администрации Богдан Дубас, директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук, а также ректор Университета банковского дела НБУ Тамара Смовженко.

Документ предусматривает прекращение полномочий Ирины Акимовой, Павла Гайдуцкого, Ирины Носачевой, Андрея Портнова и Виктора Федосова, которые были назначены членами Набсовета "Ощадбанка" указом президента №539 от 14 апреля 2010 года.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.