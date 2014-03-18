Местные власти обязали увеличить поступления в бюджеты на 2%

Кабинет министров Украины обязал совету министров Автономной Республики Крым и местные госадминистрации в течение месяца разработать и утвердить план мероприятий по изысканию дополнительных источников поступлений в бюджеты не менее 2% доходов общего фонда и соблюдению жесткого режима экономии бюджетных средств не менее 1% расходов на бюджетную сферу.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины «О мерах относительно сбалансирования местных бюджетов в 2014 году в процессе их выполнения» от 1 марта №156- р, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №49.

«Разработать и утвердить в течение месяца план мероприятий по наполнению местных бюджетов, изысканию дополнительных источников поступлений в бюджеты, в том числе за счет детенизации экономики (не менее 2% доходов общего фонда), соблюдения жесткого режима экономии бюджетных средств (не менее 1% расходов на бюджетную сферу) и усилению финансово - бюджетной дисциплины с учетом требований, предусмотренных настоящим распоряжением», - говорится в документе.

Также Кабмин подчеркнул необходимость выполнения требований Бюджетного кодекса, обеспечивая первоочередность выплат заработной платы и расчетов за энергоносители, не допуская просроченной задолженности по таким выплатам. Также Кабмин обязал заключить договоры по каждому виду энергоносителей с учетом необходимости жесткой экономии средств.

При погашении задолженности по соцвыплатам и энергоносителям Кабмин предлагает использовать не менее 90% имеющихся средств общего фонда местных бюджетов.

В то же время, Кабмин обязал определить направления совершенствования сети бюджетных учреждений, упорядочить структуру штатной численности работников и не допускать увеличения такой численности, кроме случаев, связанных с открытием учреждений и ростом количества получателей услуг.

Также Кабмин обязал госадминистрации инициировать перед местными советами вопрос целесообразности предоставления льгот по уплате налогов и сборов, пересмотра ставок платы за аренду земли и коммунального имущества в соответствии с рыночными условиями, заслушивать на заседаниях коллегий распорядителей вопросы финансово-бюджетной дисциплины и обеспечить выполнение этой дисциплины.

Кабмин обязал министерства социальной политики, здравоохранения, культуры, образования и науки обеспечить деятельность рабочих групп по вопросам оптимизации сети бюджетных учреждений.

Миндоходов и сборов, в свою очередь, обязано принять меры для обеспечения роста объема поступлений в государственный и местные бюджеты, активизации претензионно-исковой работы по ликвидации задолженности по уплате налогов и сборов, активизации работы с налогоплательщиками по разоблачению схем уклонения от уплаты платежей в бюджет, проведению ежемесячно анализа поступлений в бюджеты и информирование Министерства финансов ежемесячно до 5 числа.

В рамках распоряжения, Госказначейство будет осуществлять платежи местным бюджетам по незащищенным расходам, финансируемым за счет международной технической помощи, при отсутствии просроченной задолженности по зарплате и энергоносителям.

Госфининспекция должна в двухмесячный срок после утверждения местных бюджетов провести проверки и проинформировать Кабмин.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак 5 марта в ходе заседания Кабмина заявил, что капитальные расходы госбюджета не будут финансироваться до выплаты зарплат и платежей за энергоносители, и правительство приняло постановление, предусматривающее использование местных бюджетов.