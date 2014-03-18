Международная финансовая корпорация увеличит инвестиции в Украину

Согласно сообщению, об этом заявили представители МФК во главе с председателем регионального представительства финансовой корпорации в Украине Руфатом Алимардановым во время встречи с главой Национального банка Украины Степаном Кубивым 17 марта.

«Представители МФК выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину путем финансирования инвестиционных проектов и внедрения консультационных программ. Было сообщено о намерениях МФК наращивать свою инвестиционную деятельность в Украине», - говорится в сообщении.

В ходе встречи Алимарданов сообщил о намерении МФК о продлении долгосрочного проекта в рамках программы Всемирного банка объемом в 3 млрд долл. по финансированию в 2014 году около 400 млн долл. для развития банковского сектора, агробизнеса и инфраструктуры, повышения энергоэффективности, поддержки малого и среднего предпринимательства. Также, по его словам, значительное внимание будет уделяться торговому финансированию через украинские банки.

Представители корпорации отметили, что на сегодняшний день общий портфель инвестиций МФК в Украину составляет более 1 млрд долл., из которых 40% направлено в сельскохозяйственный сектор и инфраструктуру.

Глава НБУ проинформировал участников встречи о текущей ситуации в Украине и поблагодарил МФК за сотрудничество и партнерство с Нацбанком. Он также отметил, что регулятор использует все возможные механизмы для улучшения инвестиционного климата в Украине и продолжает политику открытости, которая способствует обеспечению устойчивого притока инвестиций в Украину.

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Как сообщал УНИАН, в последние недели руководство Нацбанка проводит постоянный диалог и консультации с представителями финансового и банковского секторов с целью совместной выработки программы последовательных шагов для улучшения инвестиционного климата и оздоровления отечественной экономики. В частности, состоялось совещание с руководителями малых и средних банков страны, встречи с делегатами Европейского банка реконструкции и развития, Немецкого банка развития KfW, Дойче Банка и ряда отечественных финансовых учреждений.