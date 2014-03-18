Fitch поместило рейтинги “Укрсоцбанка” на пересмотр

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг в национальной валюте “Укрсоцбанка” на уровне "B-" и его национальный долгосрочный рейтинг на уровне "ААА(ukr)" на пересмотр с "негативным" прогнозом, сообщило агентство.

«Проведенное рейтинговое действие отражает потенциальную продажу банка, о которой недавно было объявлено его конечной материнской структурой, UniCredit S.p.A, который в настоящее время владеет 98,64% в «Укрсоцбанке» через венский дочерний банк UniCredit Bank Austria AG», - говорится в сообщении агентства.

Негативный прогноз отражает мнение агентства, что поддержка акционера, станет менее надежной в случае продажи банка, особенно если банк будет продан украинским акционерам.

Fitch примет решение по пересмотру рейтинга банка после завершения продажи, если она состоится.

«Если агентство посчитает, что поддержка от новых акционеров не может быть учтена в рейтингах, то долгосрочный рейтинг в национальной валюте, вероятно, будет понижен до уровня рейтинга устойчивости банка (в настоящее время «ССС»)», - отмечается в сообщении.

В тоже время, по мнению Fitch, UniCredit, скорее всего, будет готов предоставить необходимую поддержку «Укрсоцбанку» до его продажи. В то же время способность банка использовать эту поддержку для обслуживания своих обязательств может сдерживаться введением ограничений на перевод и конвертацию валюты или другими мерами контроля над капиталом в Украине в случае усиления кризиса в стране.

UniCredit Group в соответствии со стратегией, предполагающей концентрацию на развитии и распределении капитала по странам Центральной и Восточной Европы с перспективой устойчивого роста при снижении риска, в своей годовой отчетности классифицировала дочерний банк группы в Украине «Укрсоцбанк» как актив, удерживаемый для продажи.

Как сообщал УНИАН, UniCredit Bank, объединенная структура в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка», в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 36,12% – до 10,988 млн грн.

Банки являлись частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия), в декабре 2013 года был завершен процесс их интеграции, и объединенный банк продолжает работу под новым названием UniCredit Bank.