Доллар на межбанке снизился до 10,15 грн
Сегодня на межбанке цены на американскую валюту упали.
Во вторник, 18 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 10,1000/10,5000, к 12:00 сузился спрэд до 10,1100/10,3000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 10,0500/10,1500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Рынок евро-гривня открылся котировками 14,0470/14,6055, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 14,0640/14,3325. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 13,9695/14,1125.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2766/0,2875, к 12:00 цены понизились до 0,2765/0,2817. К закрытию торгов цены повысились до 0,2767/0,2822. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3300 (-0,1370).
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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3890/1,3940.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,1500/10,3500 грн/долл.