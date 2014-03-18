Доллар на межбанке снизился до 10,15 грн

Во вторник, 18 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 10,1000/10,5000, к 12:00 сузился спрэд до 10,1100/10,3000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 10,0500/10,1500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 14,0470/14,6055, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 14,0640/14,3325. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 13,9695/14,1125.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2766/0,2875, к 12:00 цены понизились до 0,2765/0,2817. К закрытию торгов цены повысились до 0,2767/0,2822. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3300 (-0,1370).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3890/1,3940.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 10,1500/10,3500 грн/долл.