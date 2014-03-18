Отток капитала из России за квартал может составить более $50 млрд

Чистый отток капитала из России по итогам первого квартала 2014 года может составить более 50 миллиардов долларов, в целом за год - свыше 200 миллиардов, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, передает Прайм.

"По оттоку капитала известен пока только январский показатель - 17 миллиардов долларов. Есть оценки, мы их разделяем, что по первому кварталу (отток будет – ред.) около 50 миллиардов долларов. От 150 до 200 миллиардов долларов США составит чистый отток капитала в этом году", - сказал журналистам во вторник Николаев.

Во вторник глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил журналистам, что чистый отток капитала из РФ в январе-феврале 2014 года оценивается в 35 миллиардов долларов.

"Мы практически ежедневно считаем отток капитала. За первый квартал у нас пока получается, что это будет около 73-75 миллиардов долларов", - в свою очередь добавил директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев. Николаев добавил, что даже по одному этому показателю рассчитывать на стабильность национальной валюты не приходится. Но, по его мнению, у ослабления рубля есть и другие причины.

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"Главная фундаментальная причина - это состояние российской экономики. Мы фактически вошли в рецессию, февральские данные это еще в большей степени подтвердят. По ВВП еще какой-то рост будет по итогам первого квартала, по всей видимости в пределах одного процента, но отдельные виды деятельности уже показали минус - это строительство, спад инвестиций в основной капитал. Есть уже уход в рецессию - это тот фактор, игнорировать который нельзя", - заметил Николаев.

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Кроме того, на фундаментальные причины для ослабления рубля наслаиваются факторы другого характера, в частности, геополитического, отметил Николаев. "Рубль будет ослабевать, не обвально, на это хватит резервов. Наш осенний прогноз был 37 рублей среднегодовой, скорее всего, не будет реализован. 40 рублей до конца года по доллару мы можем иметь", - заключил эксперт.