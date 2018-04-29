Деньги для армии нашли в «социальных» статьях

В бюджете-2014 на финансирование армии выделено 15,6 млрд грн. Однако изначально было понятно, что этих денег недостаточно для выполнения ключевых программ Министерства обороны – по повышению боеспособности личного состава и перевооружению подразделений. Ассигнования на армию, призванную отразить любое посягательство на территориальную целостность Украины, оказались меньше, чем на МВД - 19 млрд грн, и почти соответствуют ассигнованиям на Генпрокуратуру. Не удивительно, что по факту из 125 тыс. кадрового состава действительно боеспособными оказались несколько воинских соединений.

Помощью военнослужащим призвана стать 40-тысячная Национальная гвардия, решение о формировании которой принято парламентом. Правда, ее финансирование еще обсуждается.

Но пока, в условиях фактического объявления войны Украине, Верховная Рада своим решением выделить армии дополнительно 6,8 млрд грн не только «закрыла» экстренно возникшую дыру, но и провела «пробный» секвестр бюджета. Парламентарии просят не драматизировать. «Принятый закон о выделении средств армии - не тот документ, по которому будет или должна жить страна. Это - реакция на срочную проблему, на которую нужно реагировать, - отметил в комментарии УНИАН народный депутат, экс-министр финансов Виктор Пинзеник. – Много людей у нас все еще живут иллюзиями о том, что в стране проблем нет. Они есть, и они слишком глубокие. Нам придется сильно зажимать финансирование по всем сферам».

С этим согласен народный депутат, член бюджетного комитета парламента Павел Ризаненко. В комментарии УНИАН он сказал: «Бесспорно, во время обсуждения законопроекта возник вопрос по социальным статьям, и если вы обратили внимание, спикер Турчинов дал поручение проанализировать дальнейшие изменения по социальным расходам, поскольку впереди у нас глобальные изменения - пересмотр и секвестр бюджета».

В то же время, народный депутат, первый заместитель главы бюджетного комитета Оксана Калетник подчеркивает, что жесткость решения обусловлена изначальной «раздутостью» социальной составляющей госбюджета. И поэтому «резать» начали там, где «зашиты» наибольшие мыльные пузыри. «Общественность готова воспринимать жесткие решения, но они должны быть прозрачны, понятны и вовремя озвучены. Мы должны дать сигнал на места о том, что пора затянуть пояса», - сказал Калетник в комментарии УНИАН.

На чем сэкономили?

Законом об экстренном финансировании армии сокращены несколько десятков расходных статей госбюджета. «Прошлись», фактически, по каждому министерству и ведомству, за исключением силовиков. Рекордсмены ассигнований – Генпрокуратура и МВД остались «неприкосновенными». Благо, опрошенные УНИАН парламентарии отмечают, что это ненадолго. В дальнейшем расходы сократят всем и на все. Но пока выбор остановили на следующих пунктах.

Больше всего урезаны капитальные расходы Кабмина (1 млрд грн) и Фонда регионального развития (более чем 1 млрд грн). На 162 млн грн сокращены расходы Государственного управления делами. Без бюджетных ассигнований, в частности, остались санаторно-курортные комплексы, научные разработки в сфере управления государством, госпремии, подготовка кадров, национальный ансамбль «Киевские солисты», музей «Мистецький арсенал», а также обслуживание госавиапарка и перевозка высших должностных лиц авиатранспортом. Но 27,8 млн грн, выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Президента, сократить не решились.

Полностью свернута программа создания Единого государственного демографического реестра, требовавшая ни много ни мало 400 млн грн. «Реестр с самого начала виделся «кормушкой», поскольку средства выделялись под несуществующий проект с несуществующими подрядчиками, и споры о нем велись еще в декабре прошлого года», - пояснила решение парламента Оксана Калетник.

На 40 млн грн сокращены расходы на аппарат Министерства энергетики и угольной промышленности, а также программа «Пополнения уставного капитала государственного концерна «Ядерное топливо» с целью выкупа допэмиссии акций «Завода по производству ядерного топлива». Фактически строительство предприятия, о котором в Украине говорят не первый год, заморожено на неопределенный срок, хотя в Минэнергоугля, не далее как неделю назад, на «ядерный» проект возлагали большие надежды. На минувшей неделе в беседе с корреспондентом УНИАН министр Юрий Продан отмечал, что Украина продолжит строительство завода по производству ядерного топлива. «Кроме обогащения, он будет выполнять все», - подчеркивал Продан.

Минэнергоугля – не единственное министерство, которому в срочном порядке придется перекраивать отраслевые сметы. Без малого 900 млн грн не досчитается Министерство образования и науки. На 71 млн грн сокращено материально-техническое обеспечение учебных заведений, на 100 млн грн сокращена программа единоразовой финансовой помощи молодым специалистам, полностью свернута субвенция госбюджета – 607 млн грн, выделенная на оплаты завтраков ученикам 5-11 классов средних образовательных школ.

В Минобразования и науки пока спокойно. «Во время обсуждения мер экономии в Кабинете министров достигли понимания о недопущении сокращения зарплат и увеличения нагрузки на учителей и преподавателей. Минобразования предложило другие меры экономии бюджетных средств, которые не нарушали бы права и социальные гарантии преподавательского состава»,- прокомментировали ситуацию в министерстве.

Также в полном объеме урезана программа закупки нового медоборудования, что дало «плюс» 140 млн грн на армию. Что характерно, это решение вызвало лишь положительные отклики и в самом министерстве, и в депутатском корпусе. Вывод опрошенных УНИАН экспертов и парламентариев сводится к одному: Минздраву следует провести инвентаризацию уже имеющейся аппаратуры и инструментов, которые в предыдущие годы нередко «закупались за «откаты», а сегодня пылятся на складах».

Не ушло от сокращений и Министерство социальной политики. Так, на 300 млн грн сокращена программа финансирования строительства жилья инвалидам, еще на 300 млн грн - финансирование выплат финансовой помощи матерям–героиням.

Почти на 1,2 млрд грн урезаны программы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Существенно уменьшены все государственные ипотечные программы. Впрочем, это не удивительно: не недавней пресс-конференции куратор отрасли - вице-премьер-министр Владимир Гройсман отмечал необходимость ревизии ипотечных программ и полного их аудита. «Все жилищные госпрограммы будут проанализированы на предмет их рациональности. Однако я никогда не позволю себе голой шашкой махать там, где жилищные программы работают и люди получают от этого непосредственную выгоду, улучшают условия своей жизни», - подчеркивал вице-премьер.

Более чем на 537 млн грн сокращены программы Министерства аграрной политики и продовольствия, включая программы финансовой поддержки мер в АПК («минус» 201 млн грн), финансирование развития оптовых рынков сельхозпродукции («минус» 200 млн грн) и проведение земельной реформы («минус» 100 млн грн).

Почти 400 млн грн «нашли» в ассигнованиях на оплату работ и услуг по еще не завершенным инфраструктурным проектам к Евро-2012. Более 110 млн грн «забрали» у Министерства молодежи и спорта. На 95 млн сокращено финансирование Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на 90 млн грн – финансирование Национальной академии наук.

То ли еще будет

Парламентарии отмечают: закон о финансировании армии стал во многом «пробным» шаром к серьезному бюджетному сокращению, который уже готовит Министерство финансов. Как ожидается, в апреле общество получит очередной «сигнал» взятого правительством курса на жесткую экономию.

Однако градус социального недовольства, убеждены парламентарии, можно существенно снизить, если заранее начать диалог и продемонстрировать прозрачность принятия правительственных решений.

«Этот законопроект (о финансировании армии - УНИАН) – первая ласточка. Следующий шаг – секвестр бюджета в целом. И сейчас нельзя сесть в темной комнате и принимать решения без диалога с населением», - уверена Оксана Калетник.

Правительство к мнению депутатов и общественности прислушиваться готово. Но временем на длительные беседы не располагает: острота стоящих перед Кабмином проблем требует срочных и эффективных решений, лишенных популизма и электоральных заигрываний.

Олеся Сафронова (УНИАН)