«МТС Украина» за год увеличила прибыль на 24,3%

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «МТС Украина» в 2013 году по сравнению с годом ранее увеличил чистую прибыль на 24,3% - до 2,464 млрд грн, сообщается в финансовом отчете оператора.

При этом доход компании в прошлом году вырос на 3% - до 9,965 млрд грн.

Оператор объясняет увеличение финансовых и операционных показателей в 2013 году ростом абонентской базы, развитием сети, увеличением ее пропускной способности и скорости передачи данных, а также ростом объемов пользования дополнительными услугами, в том числе мобильным доступом в интернет.

Согласно отчету, показатель OIBDA (операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в 2013 году вырос на 5,2% - до 5,176 млрд грн с 4,919 млрд грн в 2012 году.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) компании в прошлом году снизился на 8% - до 35,08 грн.

Показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) сократился на 7,5% - до 557 минут.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «МТС Украина» увеличила чистую прибыль на 72,3% - до 1,98 млрд грн с 1,2 млрд грн в 2011 году.

Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 22 млн абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).