МИД заявляет, что Украина имеет право почти на пятую часть активов бывшего СССР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“Мы имеем право претендовать на 16,37% всех активов Советского Союза - это и недвижимость за границей, и золотовалютный запас, и алмазный фонд, и активы по долгам, которые другие государства имели перед Советским Союзом, то есть все возможные активы, мы на них имеем право претендовать”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, уже более 20 лет, невзирая на неоднократные обращения Украины, российская сторона не предоставила четкого перечня всех активов, которые были в Советском Союзе на момент его распада. “Эти факты РФ всегда скрывались, и так до сих пор ни одной из республик бывшего Советского Союза такие данные не были раскрыты”, - сказал он.

Перебыйнис также отметил, что соглашение между Украиной и РФ об урегулировании вопросов правонаследования относительно внешнего государственного долга и активов бывшего СССР от 1994 года не является действующим, поскольку Украина не ратифицировала данный документ.

Читайте такжеУкраина потребует от России вернуть незаконно присвоенное имущество СССР

“Российская Федерация вчера озвучила сумму в 20 млрд долларов, которую Украина должна ей уплатить, если будет претендовать, то пусть Российская Федерация озвучит объем тех активов, которые были в Советском Союзе на момент распада”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству иностранных дел безотлагательно подготовить правовую позицию по защите национальных интересов Украины при разделе средств и имущества бывшего СССР.

"Фактически, не завершен раздел имущества Советского Союза, и Украина имеет легитимные и законные претензии к России на то имущество, которое Россия незаконно оставила за собой", – подчеркнул глава правительства.

Минюст заявил, что Украина намерена вернуть часть активов бывшего Советского Союза как заграничных, так и внутригосударственных. В частности, речь идет о 80 млрд долларов вкладчиков бывшего "Сбербанка" СССР.