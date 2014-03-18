НБУ просят отменить запрет на изменение валютного курса в течение дня

«Эксперты УКБС положительно оценили изменения валютного регулирования. Однако считают, что одновременно следует отменить норму, запрещающую изменение валютного курса в течение операционного дня в пределах одного финучреждения», - говорится в сообщении ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению банкиров, поскольку валютный курс устанавливается на начало рабочего дня на базе вчерашнего состояния межбанковского рынка, то он не учитывает спрос и предложение как на мировом, так и на внутреннем валютном рынке.

«Для компенсации потерь банки вынуждены закладывать максимальный порог (маржу) возможного отклонения между курсами покупки и продажи валют. Кроме того, возникает угроза приостановки валютно-обменных операций в случае, если текущие валютные колебания существенно превышают установленный на начало рабочего дня курс», - отмечают банкиры.

В связи с этим УКБС предлагает отменить существующий запрет и разрешить банкам корректировать курс дважды в день, что, по их мнению, устранит указанные риски и создаст условия для учета объективных рыночных факторов курсообразования, а также приблизит валютный курс до экономически обоснованного уровня.

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«Меры, которые были адекватными при фиксированном курсе, потеряли свою актуальность в условиях гибкого курса, поскольку не соответствуют потребностям рынка», - отмечает генеральный директор ассоциации Галина Олифер.

По ее словам, возможность оперативной реакции на изменение рыночной конъюнктуры позволит банкам не только обеспечить бесперебойное осуществление валютно-обменных операций для населения в течение всего дня, но и уменьшит маржу при покупке-продаже валют.

Олифер считает, что данная мера позволит снизить напряжение и детинизировать валютный рынок, а также будет способствовать стабилизации курса гривни.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 марта, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару закрылись на уровне 10,0500/10,1500 грн/долл., при этом котировки в течение торгов достигали значений 10,1000/10,5000 грн/долл. Таким образом, курс гривни после стабилизации с 28 февраля до 9,2300/9,2400 грн/долл. на прошлой неделе вновь начал проседать.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару устанавливается на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.