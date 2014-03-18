«Ощадбанк» предупреждает клиентов о мошенничестве с использованием сайтов-дублеров

По информации банка, в последнее время были зафиксированы случаи «фишинга» - попыток несанкционированного получения конфиденциальной информации держателей платежных карт банка с помощью мошеннических сайтов, дублирующих официальный сайт банка. В частности, мошенники использовали сайт http://oschadbank.at.ua/. Банк подчеркивает, что его единственным официальным сайтом является www.oschadnybank.com и просит при обнаружении сайтов злоумышленников сообщать об этом в банк.

Банк призывает граждан не терять бдительность при использовании платежных карт в банкоматах и сети Интернет, в том числе никогда не сообщать ПИН-код посторонним лицам, безотлагательно блокировать карту при подозрении доступа к ней третьих лиц и в случае ее потери, устанавливать ограничения на количество и суммы операций по карте, не отвечать на электронные письма с предложением предоставить свои персональные данные, проводить трансакции в сети Интернет только через сайты с максимальным уровнем защиты персональной информации и использовать для связи с банком его реквизиты, указанные в документах.

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Также банк рекомендует обращать внимание на наличие подозрительных устройств на банкоматах, сообщать о таких устройствах по указанным на банкомате телефонам и воздерживаться от пользования такими банкоматами. Банк предлагает оформить отдельную карту для интернет-покупок, пополняя ее исключительно перед покупкой на необходимую сумму, и подключиться к услуге SMS-информирования о проведенных с помощью карты операциях.

Как сообщал УНИАН, по данным межбанковской системы противодействия мошенничеству, украинские банки в 2013 году зафиксировали 468 фактов несанкционированных переводов средств клиентов с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Также в 2013 году на территории Украины было зафиксировано более 350 случаев использования так называемого скиммингового оборудования – устройств, считывающих данные карт клиентов.