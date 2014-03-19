Норвегия заморозила переговоры с Россией по соглашению о свободной торговле

Норвегия приостановила переговоры с Россией по соглашению о свободной торговле, передает «Газета.Ru» со ссілкой на издание Aftenposten.

О замораживании торгового сотрудничества заявил министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде.

По данным издания, переговоры с Россией велись через Европейскую ассоциацию свободной торговли (EACT) в течение длительного времени и должны были завершиться в середине 2014 года.

По словам Борге Бренде, решение о приостановке переговоров согласовано с остальными участниками EACT.

Предполагалось, что соглашение о свободной торговле подпишут все страны Таможенного союза – Россия, Казахстан, Белоруссия.











