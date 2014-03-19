Норвегия заморозила переговоры с Россией по соглашению о свободной торговле
08:39, 19 марта 2014Финансы
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Предполагалось, что соглашение о свободной торговле подпишут все страны Таможенного союза.
Норвегия отказалась от переговоров с Россией по зоне свободной торговле / uk.wikipedia.org
Норвегия приостановила переговоры с Россией по соглашению о свободной торговле, передает «Газета.Ru» со ссілкой на издание Aftenposten.
О замораживании торгового сотрудничества заявил министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде.
По данным издания, переговоры с Россией велись через Европейскую ассоциацию свободной торговли (EACT) в течение длительного времени и должны были завершиться в середине 2014 года.
По словам Борге Бренде, решение о приостановке переговоров согласовано с остальными участниками EACT.
Предполагалось, что соглашение о свободной торговле подпишут все страны Таможенного союза – Россия, Казахстан, Белоруссия.
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