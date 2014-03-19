Греция договорилась с «тройкой» о новом транше кредита

Греция достигла соглашения с международными кредиторами по структурным и финансовым мерам, которое открывает путь к выделению Афинам очередного транша кредитов. Об этом заявил премьер-министр Греции Антонис Самарас, передает ИТАР-ТАСС.

Глава правительства особо подчеркнул, что в соглашении не предусматриваются новые меры жесткой экономии. "Не требуются, не будут применяться новые меры жесткой экономии, как это с постоянной подозрительностью кто-то прогнозировал, - сказал премьер. - Соглашение значительно облегчит жизнь греческим гражданам".

Самарас сообщил, что благодаря достигнутому в 2013 году первичному профициту госбюджета в примерно 1,5 млрд евро (превышению госдоходов над расходами без учета обслуживания госдолга) удастся выделить "более 500 млн евро на поддержку 1 млн греков на основе критериев их совокупного семейного дохода и стоимости имущества, а также военных с месячными зарплатами ниже 1500 евро".

"Часть от суммы профицита будет направлена, по договоренности с кредиторами, на выплату госдолга страны, - сказал премьер. - На помощь бездомным и укрепление служб, которые оказывают им поддержку, будет выделено дополнительно 20 млн евро".

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Министр финансов страны Яннис Стурнарас также сообщил, что "завершились трудные переговоры", добавив, что сейчас дорабатывается окончательный текст документа.

Соглашение достигнуто после затянувшихся на шесть месяцев переговоров с представителями миссии "тройки" международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ), которые стартовали еще в сентябре 2013 года. Переговоры часто срывались из-за разногласий по различным вопросам, включая увольнения из госсектора и рыночные реформы.