Телефонным абонентам Крыма и Севастополя придется сменить номера и SIM-карты

При переходе на российское законодательство и стандарты телефонным абонентам Крыма и Севастополя придется сменить номера. При этом будет необходимо поменять и SIM-карты сотовых телефонов, отмечают российский эксперты.

Как пишут "Известия", Роскомнадзор - российское надзорное ведомство в сфере телекоммуникаций - начал знакомиться с положением дел в Крыму и Севастополе. "Мы установили контакт с местными структурами. Сейчас изучаем ситуацию: какие заняты частоты, сколько СМИ зарегистрировано и так далее", - отметил официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Роскомнадзор думает над тем, чтобы предоставить крымским и севастопольским операторам связи «переходный период». Это позволит им подстроиться под российское законодательство.

"Получить российскую лицензию оператора связи - это несколько месяцев. А на получение частот по российским правилам, их «расчистку» и сдачу каждой базовой станции Роскомнадзору может уйти несколько лет", - рассказывает гендиректор исследовательской компании Telecomdaily Денис Кусков.

После вхождения двух регионов в состав России операторам придется менять номерную емкость, а абонентам, соответственно, - номера телефонов. Код страны сменят с украинского «+840» на российский «+7». Коды многих городов Крыма начинаются на шестерку, но в зоне «+7» шестерка отдана Казахстану (эта страна пользуется «+7» совместно с Россией) — так что коды городов тоже придется менять.

Сегодня телефонные операторы и интернет-провайдеры Крыма и Севастополя соединены с внешним миром магистральными линиями связи, проходящими через территорию Украины. Так что наличие международной связи и интернет-доступа на полуострове зависят от доброй воли Киева.

Услуги мобильной связи на территории Крыма оказывают пять крупных операторов. Среди них — «дочки» российских МТС и «ВымпелКома». Если Украина предъявит российским операторам претензии по поводу работы на полуострове - компаниям придется думать, как работать в новых российских регионах и не поссориться с Киевом.

МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» не стали комментировать свои планы в Крыму и Севастополе.

Представители «Укртелекома» сообщили «Известиям», что эта компания работает согласно действующему законодательству Украины. Сейчас оператор работает в обычном режиме — в том числе на территории полуострова.