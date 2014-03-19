Британия впервые за 30 лет обновит однофунтовую монету

Великобритания планирует заменить в 2017 году однофунтовую монету в целях борьбы с подделками, сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters. Новая монета сменит старую после 30 лет хождения и будет являться «самой защищенной в мире».

По оценкам Королевского монетного двора, около трех процентов всех монет достоинством в один фунт сейчас являются поддельными. В некоторых частях Великобритании эта доля достигает 6 процентов. Общее количество подделок составляет 45 миллионов штук.

Новая двухцветная монета будет защищена интегрированной безопасной системой индентификации. Система обладает тремя уровнями безопасности и может быть быстро проверена на любой стадии оборота наличности.

Проблемы с массовой подделкой однофунтовых монет обнаружились в стране с конца предыдущего десятилетия. При этом большинство подделок настолько сложно отличить от настоящих денег, что покупатели используют их наравне с обычными монетами.