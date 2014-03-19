В Японии значительно сократился дефицит торгового баланса

Отрицательное сальдо торгового баланса внешней торговли Японии значительно сократилось в прошлом месяце по сравнению с рекордным уровнем месяцем ранее на фоне высоких темпов роста экспорта и снижения импорта.

Дефицит торгового баланса страны в феврале составил 800,3 млрд иен ($7,9 млрд), что выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, ожидавших показатель на уровне 595 млрд иен, передает Вести.Экономика.

В позапрошлом месяце отрицательное сальдо торгового баланса Японии составило 2,8 трлн иен на фоне значительного повышения импорта в ожидании повышения налога на потребление.

Темпы роста импорта снизились до 9% с 25,1%, зафиксированных в январе, увеличение объемов экспорта ускорилось до 9,8% с 9,5%.

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Япония наблюдает дефицит торгового баланса 20 месяцев – самый длительный период с 1979 г.

“Вероятно, Япония дошла до максимального значения отрицательного сальдо торгового баланса, поэтому в дальнейшем будет наблюдаться сокращение”, - подчеркивает Хидеки Матсумура, экономист Japan Research Institute.