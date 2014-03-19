Турчинов поручил усилить борьбу с рейдерством

Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов подписал указ «Об усилении противодействия рейдерству».

Соответствующий указ 313/2014З размещен на сайте и.о. главы государства.

«С целью усиления защиты прав субъектов хозяйствования, противодействия противоправному лишению права собственности, недопущения использования схем и методов рейдерского захвата субъектов хозяйствования, завладения их имуществом и в соответствии со статьей 112 Конституции Украины постановляю: Признать необходимым принятие безотлагательных мер по усилению противодействия рейдерству и усилению защиты права собственности», - говорится в указе.

Согласно документу, временно исполняющему полномочия главы Администрации Президента Сергею Пашинскому поручено обеспечить: «сбор, анализ и обобщение информации о фактах нарушения законодательства, связанных с противоправным поглощением и захватом субъектов хозяйствования, лишением права собственности, использованием судов для рейдерства, а также о мерах, которые принимаются уполномоченными органами для противодействия таким нарушениям».

Кроме того, он должен обеспечить подготовку предложений по совершенствованию механизмов противодействия рейдерству и усилению защиты права собственности.

Для проведения указанной работы, а также для содействия согласованию мер правоохранительных органов по противодействию рейдерству Пашинскому поручено безотлагательно создать рабочую группу, включив в ее состав работников органов исполнительной власти, правоохранительных органов, народных депутатов Украины, представителей общественных объединений, независимых экспертов.

В то же время Генеральная прокуратура должна принять безотлагательные меры для усиления надзора за соблюдением законов по противодействию противоправному поглощению и захвату субъектов хозяйствования, лишению права собственности.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.