Яценюк предлагает облагать налогом доходы с депозитов свыше 50 тыс. гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Насколько мне известно, 90% украинцев имеют депозиты до 50 тыс. грн. Доходы по таким депозитам не должны облагаться налогом. А 10% богатых должны делиться с обществом», - сказал премьер-министр.

По его словам, таким образом, с одной стороны, будет решен вопрос того, чтобы «люди несли средства на депозиты», с другой стороны – вопрос социальной справедливости.

«Если ты получаешь сотни тысяч доходов, надо часть отдавать обществу. И поэтому я прошу, чтобы у нас именно такое решение было принято. И я буду обращаться к парламенту, в котором также находятся те 10% украинцев, которые получают значительные доходы от размещения средств на депозитных счетах», - сказал Яценюк.

Премьер также отметил, что готов лично уплатить налог со своих доходов.

«С тех доходов, которые есть у меня, процентные доходы от размещения депозитов составили 614 тыс. грн. Я не заплатил ни гривни налога в бюджет. Я считаю это неправильным. Мы должны обложить налогом и мой доход, и доходы тех граждан, которые получают существенные средства от размещения депозитов», - сказал Яценюк, еще раз подчеркнув, что незначительные депозиты не должны облагаться налогом.

Как сообщал УНИАН, вопрос налогообложения доходов с депозитов был внесен в повестку дня работы правительства.

Вопрос налогообложения доходов с депозитов в Украине обсуждается не первый раз. В частности, в прошлом году в правительстве обсуждался вопрос налогообложения доходов с депозитов в объеме более 200 тыс грн. В тоже время, в парламенте обсуждался законопроект депутата Верховной Рады от Партии регионов Евгения Сигала, который предложил парламенту ввести налогообложение доходов от депозитов физических лиц по ставке 25%.