Межбанк открылся ростом доллара на 10 копеек

В среду, 19 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 9,9500/10,2500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро ушли вниз - 13,8545/14,2740 грн/евро.

Цены на российскую валюту упали – 0,2758/0,2842 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3923/25 (вторник - 1,3909/11).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 10,1000/10,5000, к 12:00 сузился спрэд до 10,1100/10,3000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 10,0500/10,1500.