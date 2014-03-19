Кабмин рассчитывает до пятницы договориться с МВФ

Кабинет министров Украины намерен до пятницы выйти на конкретное решение по программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительства заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

По его словам, миссия перешла от оценочного статуса к переговорному, и сейчас идут переговоры по всему спектру экономических вопросов. «Мы планируем до отъезда в Брюссель (премьер-министра Украины Арсения Яценюка – УНИАН) проинформировать о договоренностях, достигнутых с МВФ», - сказал Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, оценочная миссия МВФ, работавшая в Киеве с 4 марта, остается как переговорная до 21 марта текущего года. По информации фонда, решение о новой программе сотрудничества с Украиной может быть принято в сжатые сроки, и ключевым для Фонда станет не политическая стабильность в стране, а желание правительства реализовывать план реформ.

В правительстве предполагают, что новая программа кредитования может быть рассчитана на 2,5 года, объем кредитования может составить порядка 15 млрд долл., и первый транш Украина может получить уже в начале апреля.

Украина возобновила активный диалог с Международным валютным фондом в феврале 2014 года – после назначения нового состава правительства.