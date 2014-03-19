В Нацбанке уверяют, что не инициировали закрытие обменных пунктов

Национальный банк Украины не инициировал закрытие обменных пунктов и готов встретиться с их руководителями для обсуждения интересующих вопросов, заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова участникам пикета под Нацбанком, на котором присутствовали несколько десятков работников обменных пунктов.

«Национальный банк не инициировал закрытие обменных пунктов. Такой вопрос не поднимался», - сказала Щербакова.

В то же время, она добавила, что если такая проблема существует, то регулятор готов собрать совещание руководителей обменных пунктов и обсудить с ними интересующие их вопросы.

Напомним, что в среду, 19 марта, сотрудники пунктов обмена валют проводят пикетирование Нацбанка с требованием защитить их права, дать гарантии работы и прекратить спекулировать на теме закрытия обменников в Украине.

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