Кабмин ужесточит фискальные меры для получения денег от МВФ

Кабинет министров Украины на заседании в субботу, 22 марта, планирует рассмотреть пакет законопроектов, касающихся введения жестких фискальных мер с целью ускорения получения средств Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Я обращаюсь к членам правительства: мы в субботу с вами должны провести заседание. Министерство финансов готовит пакет законов, которые касаются введения жестких фискальных мер. И мы должны на следующей неделе их проголосовать для того, чтобы ускорить процесс получения средств от МВФ", - сказал он.