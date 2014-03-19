Яценюк ожидает роста экономики Украины с 2015 года

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк ожидает стабилизации экономической ситуации в течение 2014 года и роста экономики Украины с 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

"Я надеюсь, что стабилизационный период продлится в течение этого года, а экономический рост, который будет базироваться на показателях 2014 года, пойдет в следующем году", - сказал глава правительства.

По его словам, сейчас главное "не упасть". "И мы сделаем все для того, чтобы удержать экономическую ситуацию", - заверил Яценюк.

Ранее он поручил правительству, в особенности Минфину и Минэкономразвития, подготовить так называемый позитивный пакет законопроектов, касающихся вопросов дерегуляции, привлечения инвестиций, создания рабочих мест.

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Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Шлапак в интервью журналистам заявил, что по итогам 2014 года Украина, вероятнее всего, получит нулевой рост экономики.

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Госбюджет на 2014 год предусматривает номинальный ВВП по итогам года на уровне 1,695 трлн грн и рост реального ВВП на 3%. В то же время, ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины на уровне не более 1%.

В 2015 году мировые рейтинговые агентства, а также международные финансовые организации также ожидают в Украине экономический рост в 1,5-2,5%.

В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли намерено разработать план мероприятий, воплощение которых позволит в течение ближайших семи лет увеличить ВВП Украины в 2,7 раза.

