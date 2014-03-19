Нацбанк отказался от операций репо, инициируемых банками

Национальный банк Украины отказался от проведения операций репо, инициируемых банками, и будет предоставлять ликвидность преимущественно на еженедельных тендерах по рефинансированию, сообщается на сайте регулятора.

НБУ напомнил, что принял ряд шагов для повышения прозрачности рефинансирования банков.

В частности, Нацбанк отказался от проведения операций репо, то есть операций с гособлигациями Украины и банковскими металлами между НБУ и банками, инициируемых банками.

Регулятор будет предоставлять преимущественный объем ликвидности на еженедельных тендерах по рефинансированию, что поставит все банки в равные условия и даст толчок развитию рынка.

Помимо этого, тендеры будут проводиться без объявления объемов и ставок, что позволит определять объективный объем спроса и рыночной стоимости ресурсов.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в Украине дестабилизировала банковскую систему страны, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10-11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года.

С 7 февраля Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, а в конце февраля принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно с тем, регулятор установил ряд ограничений на валютном рынке и усилил свое присутствие на рынке ликвидности, оказывая поддержку в форме рефинансирования всем банкам без исключения.

Объем депозитов в украинских банках в феврале снизился на 5,1% по гривне и на 5,8% - по валюте. По словам банкиров, такой уровень оттока вкладов не является критичным, но уже ощутимый для банков, и в ряде регионов страны вкладчики продолжают досрочное изъятие депозитов.