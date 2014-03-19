Банки Украины за два месяца получили 2,6 млрд гривень убытков

Банковская система Украины по итогам января-февраля 2014 года получила 2,6 млрд грн убытков против 788 млн грн прибыли, полученной по итогам января-февраля 2013 года, говорится в сообщении Национального банка Украины.

При этом, по данным регулятора, по итогам января 2014 года банки Украины получили прибыль в размере 810 млн грн.

По информации Нацбанка, в январе-феврале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года доходы банков выросли на 30,1% – до 33,1 млрд грн, расходы – на 30,1%, до 35,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Форум», в котором Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 марта ввел временную администрацию, по состоянию на 1 марта накопил 6,034 млрд грн убытков.

Прибыль банковской системы Украины за январь 2014 года составила 810 млн грн, что на 230 млн грн, или на 39,66%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в 580 млн грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.