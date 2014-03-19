В Украину через системы денежных переводов за год поступило почти $5 млрд

По итогам 2013 года с использованием систем денежных переводов в Украину поступило 4,9 млрд долл. (в эквиваленте), что на 14% больше показателя 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, сумма денежных переводов внутри страны составила 42,8 млрд грн и 12,4 млн долл. (в эквиваленте).

По информации НБУ, в 2013 году на территории Украины осуществляли деятельность по переводу средств 16 систем перевода средств, созданных резидентами Украины, из которых 12 систем созданы банками и 4 системы - небанковскими учреждениями.

Также на территории Украины функционировали 22 международные системы перевода средств, созданных нерезидентами. Участниками таких систем являются около 150 банков Украины, «Украинская финансовая группа» и национальный оператор почтовой связи «Укрпочта».

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года с использованием систем денежных переводов в Украину поступило 4,297 млрд долл. (в эквиваленте). Сумма денежных переводов внутри страны - 21,568 млрд грн и 12 млн долл. (в эквиваленте).