Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро помощи

Еврокомиссия утвердила выделение Украине 1 млрд евро помощи в добавление к выделенным в 2010 году 610 млн. евро макрофинансовой помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам вице-президент Еврокомиссии Олли Рен.

"Еврокомиссия утвердила выделение 1 млрд евро в качестве макрофанансовой помощи в добавление к 610 млн евро", - сказал Рен.

"Мы не должны забывать, что Украина находится в тяжелой финансовой и экономической ситуации, которая резко ухудшается. Есть необходимость в международных усилиях для помощи Украине с тем, чтобы создать условия для экономической и политической стабилизации Украины", - сказал Рен.

"Условия помощи ЕС - структурные реформы и порядок в управлении государственными финансами и борьба с коррупцией", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

По словам Рена, первый транш в 100 млн. евро будет доступен в Киев сразу после достижения соглашения о возобновлении финансирования со стороны МВФ, 500 млн. евро – в течение короткого времени после первого транша, а 1 млрд евро - до конца этого года.

Рен выразил надежду на скорое утверждение пакета финансовой помощи Украине Европарламентом.

Как сообщал УНИАН, 5 марта президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявил о выделении Киеву пакета помощи со стороны ЕС в 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, ЕБРР должен предоставить 5 млрд евро, и 3 млрд евро должны поступить от Европейского инвестиционного банка.

В 2010 году Евросоюз выделил Украине 610 млн. евро, но деньги не поступили из-за отсутствия программы сотрудничества Киева с МВФ и недостаточных экономических реформ в Украине.