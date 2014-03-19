Турчинов подписал закон о выделении 7 млрд грн украинской армии

И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон № 1128-VII «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", которым предусмотрено выделение дополнительного финансирования на этот год по бюджетной программе КПКРК 3511030 "Резервный фонд" в сумме 6 882,4 млн грн за счет оптимизации бюджетных программ государственного бюджета, которые являются неприоритетными и первоочередными.

По словам министра финансов Александра Шлапака, для проведения частичной мобилизации необходимо 7,6 млрд грн, и значительная часть этих средств есть "у наших главных распорядителей бюджетных средств. Таким образом, сумма, которая предлагается для перераспределения - 6 млрд 882 млн грн".

Шлапак отметил, что "почти половина этой суммы пойдет на приобретение вооружения и техники, ремонт техники, приобретение спецавтотранспорта и специальных автомобилей", на проведение учебных сборов и лагерей. Речь идет о мобилизации дополнительно 43,9 тыс. военнослужащих.

Как объяснил Шлапак, поскольку в Украине нет других возможностей для нахождения средств, поэтому необходимо перераспределение расходов бюджета.

По его словам, "более 1 млрд грн предусмотрено снять из централизованных капитальных расходов, более 1 млрд грн - из Фонда регионального развития, почти 600 млн грн - из Минрегстроя".

16 марта Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет 2014 года для формирования резервного фонда в размере 6,8 млрд грн.