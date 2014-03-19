Доллар закрепился на отметке 10,20 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,9500/10,2500, к 12:00 сузился спрэд 10,0000/10,1500. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 10,1000/10,2000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2758/0,2842, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2769/0.2811. К закрытию торгов цены поднялись 0,2798/0,2820. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0310 (-0.3265).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3905/1,3930. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 13,8545/14,2740, к 12:00 цены составили 13,9070/14,1195. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 14,0600/14,2035.

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