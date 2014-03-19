Швейцария заморозила переговоры с ТС о зоне свободной торговли

Швейцария приостановила переговоры о создании зоны свободной торговли с Таможенным союзом (ТС), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В середине декабря прошлого года МИД РФ сообщил, что представители Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с Новой Зеландией и странами Европы, не входящими в ЕС (в том числе и Швейцарией).

"Мы пришли к решению заморозить (переговоры) и уведомили об этом россиян", – заявил министр в эфире радио SRF. Он отметил, что решение, принятое в среду швейцарским правительством, связано с ситуацией около Крыма.

"Соглашения о свободной торговле важны, важен российский рынок, важен рынок ТС, но – не любой ценой", – заявил глава минэкономики. По его словам, переговоры могут возобновиться после "стабилизации ситуации". Касаясь возможных санкциях против России, Шнайдер-Амманн ответил, что Федеральный совет Швейцарии обязательно обсудит этот вопрос в течение ближайших недель.