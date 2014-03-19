Кабмин в субботу собирается одобрить введение налога на доходы с депозитов

Законопроекты о налогообложении процентов по депозитам, а также новая редакция проекта закона о государственных закупках будут окончательно рассмотрены и одобрены на следующем заседании правительства, запланированном на субботу, 22 марта, сообщил министр кабинета министров Украины Остап Семерак.

«Налогообложение депозитов – это один из 14 законов, предполагающих изменения в налогообложение. Сейчас не время озвучивать положения документа, потому что решение не принято, до субботы будет дискуссия, - сказал Семерак. - Был рассмотрен законопроект по госзакупкам. Я бы хотел обратить внимание на то, что на сегодняшний день законодательство, которое работает в Украине, предусматривает 44 исключения из процедур. Проект, который рассматривает Кабмин, предусматривает только 9 исключений, которые являются нормой для ЕС. Этот законопроект сегодня обсуждался. Окончательное решение по этому законопроекту будет принято в субботу».

Семерак предположил, что заявленные законопроекты будут переданы в Верховную Раду и могут быть вынесены на обсуждение в парламент уже на следующей пленарной неделе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил с инициативой облагать налогом доходы с депозитов, объем которых превышает 50 тыс. грн.

По его словам, таким образом, с одной стороны, будет решен вопрос того, чтобы «люди несли средства на депозиты», с другой стороны – вопрос социальной справедливости.

Вопрос налогообложения доходов с депозитов в Украине обсуждается не первый раз. В частности, в прошлом году в правительстве обсуждался вопрос налогообложения доходов с депозитов в объеме более 200 тыс. грн.

В то же время, в парламенте обсуждался законопроект депутата Верховной Рады от Партии регионов Евгения Сигала, который предложил парламенту ввести налогообложение доходов от депозитов физических лиц по ставке 25%.