Аннексия Крыма: российские обещания и реалии

В Москве подписан договор об аннексии Крыма. Подпись под документом, который не признает мировое сообщество, поставили президент РФ Владимир Путин, нелегитимный премьер Крыма Сергей Аксенов, спикер распущенного решением Верховной Рады крымского парламента Владимир Константинов и самопровозглашенный глава Севастополя Алексей Чалый. Москва заявляет, что процедура принятия Крыма в состав РФ пройдет в кратчайшие сроки. Таким образом, правительству Украины в ближайшее время предстоит решить массу вопросов, напрямую связанных с жизнью крымчан, которые на 80% зависят от Украины.

Социальные выплаты

Жизненно важным вопросом является финансирование социальных выплат в Крыму. Полуостров считается самой «старой» территорией нашей страны. Число пенсионеров в АРК составляет порядка 620 тысяч человек, на содержание которых из госбюджета Украины (плюс соцпособия) уходит более миллиарда долларов в год.

Министерство социальной политики Украины, которое до 16 марта т.г. проводило, согласно украинскому законодательству, все платежи в полном объеме, заявило о прекращении финансирования пенсионных выплат жителям АРК по объективным причинам.

«Все социальные выплаты и пенсии были профинансированы по 16 марта включительно. Ни 17 марта, ни 18 марта, мы не смогли профинансировать пенсии тем гражданам, которые сейчас живут на территории АР Крым. У нас нет технической возможности для этого. Мы готовы поддержать граждан страны, но мы не можем этого сделать, - сказала министр Людмила Денисова. – Они считают себя другой страной, вчера там уже начала действие Конституция Российской Федерации. Они отключились от системы электронных платежей и казначейство не работает в рамках Госказначейства Украины».

По ее словам, общий транш пенсий, который необходимо было перечислить в Крым в марте, должен был составить 1,038 млрд грн, но вплоть до 16 марта удалось перечислить только 677 млн грн.

А почему в принципе Украина должна полностью погашать соцвыплаты за март, если 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав РФ?

Народный депутат Павел Розенко отмечает, что Украина согласно законодательству обязана это делать, а создавшаяся проблема с перечислением денег спровоцирована нелегитимной крымской властью. «Украина не имеет права приостанавливать выплаты своим гражданам, коими являются жители Крыма, присоединение которого к России не признает. Если и будут проблемы с выплатами, то это может быть спровоцировано нелегитимной крымской властью. Думаю, у нее хватит ума, не обрывать эту связь с Украиной, не переподчинять отделение Пенсионного фонда, так как это грозит коллапсом пенсионных выплат. Но у правительства есть возможности и в этом случае для стабилизации ситуации, с учетом привлечения банковской системы», - сказал Розенко.

Он также подчеркнул, что у Украины есть необходимые средства, чтобы в полном объеме осуществлять соцвыплаты всем гражданам государства, независимо от того, где они проживают. Прекращение выплат возможно только в том случае, если люди отказываются от украинского гражданства. «Вот тогда есть предпосылки, чтобы пересмотреть условия предоставления финансирования. Но необходима совместная работа и Украины, и России, чтобы не допустить двойных выплат. И это - проблема не только Крыма. Как известно, вследствие политики России на руках у жителей восточных регионов Украины также есть паспорта РФ. Поэтому, несмотря на все эмоции, думаю, пенсионные фонды двух государств должны пересмотреть реестры, разобраться совместно в ситуации. Но это та проблема, которую, безусловно, должно решить правительство», - сказал нардеп.

Между тем, по уверению незаконной власти Крыма, с апреля пенсии крымчанам будут выплачивать в рублях и в соответствии с российскими стандартами. Скорее всего, так и будет. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным министерствам довести пенсии, выплачиваемые в Крыму, до среднероссийского уровня (пенсии в РФ на порядок выше украинских).

«Все граждане России … должны быть поставлены в одинаковые условия. Как вы это сделаете, это ваше дело. Вместе с тем, с депутатами Госдумы продумайте и сделайте это. Не затягивайте, сделайте как можно быстрее», - сказал Путин на встрече с членами правительства 19 марта.

Времени на перерасчет социальных выплат уйдет не мало, где будут изыскиваться миллиардные средства – большой вопрос. Как и то, дружески ли воспримет российский налогоплательщик перевод части им кровно заработанных денег в пользу крымчан?

Открытым остается вопрос предоставления нефинансовых гарантий пенсионерам-крымчанам, которыми они были обеспечены в Украине, - бесплатный проезд, право на оздоровление, протезирование и т.д.

Позволю себе один намек на возможную перспективу: попавшие под протекторат России республики – Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия - выплачивают пенсии и социальные пособия из собственных бюджетов, именно поэтому они до среднего российского уровня соцобеспечения до сих пор не дотягивают.

Газ и электроэнергия

Крым получает энергоносители – газ и электричество – с материковой Украины, которая их генерирует и транспортирует на полуостров, обеспечивая его нужды в полном объеме. К примеру, газ подается в осенне-зимний период напрямую, а в весенне-летний закачивается в Глебовское хранилище. АРК потребляет около 2 млрд кубометров газа в год, в зависимости от погодных температурных колебаний (по словам нелегитимного первого вице-премьера АРК Рустама Темиргалиева, в Глебовском газовом хранилище накоплено 970 млн кубометров газа, чего хватит Крыму на год). На территории автономии добычей топлива в бассейне Черного моря занимается дочерняя компания «Нафтогаза» - «Черноморнефтегаз» (около 1,65 млрд кубометров в год).

В принципе, «Черноморнефтегаз» смог бы обеспечивать до 60% газовой потребности полуострова. Но вот незадача, компания является государственной собственностью Украины. Нелегитимная власть Крыма нашла своеобразный выход из ситуации – она национализировала компанию, а заодно весь ее флот и «вышки» для разведки и добычи топлива. Кроме того, сейчас идут активные переговоры по передаче «украденной» собственности Украины российскому монополисту «Газпрому».

Россия рассматривает вариант поставок недостающих Крыму 40% газа путем строительства газопровода от Краснодара до Севастополя (400 км) мощностью до 10 миллиарда кубометров. Цена вопроса - более миллиарда долларов, которые для переживающей глубокий экономический кризис России далеко не мелочь. По этой причине реализация проекта затянется во времени, а газовая зависимость Крыма от Украины продолжится.

Что касается электроэнергии, то в этой сфере - также полная «подневольность» Крыма. Почти 80% потребностей полуострова обеспечивают Запорожская и Каховская электростанции (с учетом резервов АРК нужно не менее 1,5 ГВт в год). На территории автономии есть также около десятка энергогенерирующих предприятий - как солнечные, так и ветроэлектростанции. Как и в вопросе с газом, всю эту энергособственность Украины незаконная власть Крыма решила национализировать. Но такое решение не спасет крымчан. Перечисленные мощности смогут обеспечить только пятую часть потребностей полуострова в электричестве. Спикер распущенного Верховного Совета АРК Владимир Константинов как вариант выхода из ситуации делает ставку на благосклонность Киева: «В Украине переизбыток генерации. Крымчане – нормальные и платежеспособные люди. Но если центр не хочет получать наши деньги – мы и к этому будем готовы, и над этим работаем».

Работа заключается в рассматривании Россией вариантов «спасения» Крыма от «электрической блокады». Один из сценариев – строительство подводных линий электропередач и местных генераций. Но прокладка линии мощностью в 500 кВ обойдется более чем в 420 млн долл. Общая сумма затрат выходит не малая, да и решить вопрос быстро не удастся, как и с поставками газа.

«Быстро заместить импорт электроэнергии и газа невозможно технологически и весьма затратно. Построить ЛЭП и газопроводы из РФ возможно на протяжении 3-5 лет. Действующий маршрут поставок - естественный и его изменение чревато сбоями и ростом цен для конечного потребителя», - подчеркивает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его мнению, поставки энергоносителей в Крым с континентальной части Украины продолжатся, но переходить Киеву нужно на рыночные отношения. «В настоящее время Украина продает электроэнергию в страны ЕС по цене около 0,4-0,45 евро/Квт/ч. Несколько дешевле - в Беларусь и Молдову. С учетом декларируемой Киевом стратегии перехода к либеральной модели энергорынка, логично, чтобы Крым платил за энергоресурсы рыночную цену», - считает Марунич.

Что касается незаконно национализированной Крымом собственности Украины, то ее вряд ли получится вернуть, а судебные разбирательства затянутся на годы. «Реальность выглядит следующим образом – все активы, которые национализируются, затем реприватизируются и Украина в итоге ничего не получит. Если бы Российская Федерация признавала нормы международного права и договоров, то такая ситуация не возникла бы. Но Россия пошла по беспределу, и у кого может возникнуть мысль, что она и ее опричники будут соблюдать чьи-то права. Куда обращаться, чтобы защитить свою собственность? Механизмов нет и это реальность», - подчеркнул Заведующий кафедрой международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александр Задорожный.

Водоснабжение

Естественное водоснабжение Крыма в 3 раза ниже, чем в среднем по Украине. Таким образом, 85% потребностей АРК удовлетворяются за счет Днепровской воды через Северо-Крымский канал. Именно он делает возможным существование сельского хозяйства в АРК, без него поля, огороды и виноградники высохнут. Кроме того, проходя через очистные сооружения, днепровская вода наполняет семь водохранилищ и обеспечивает жизнь крупных городов полуострова - Симферополя, Севастополя, Керчи, Судака, Феодосии и др. Эксплуатация канала обошлась в 2013 году в 300 млн грн (такая же сумма заложена в бюджете Украины на текущий год), 65% из которых - затраты на электроэнергию. Канал сезонный, работает в среднем с марта по ноябрь. В этом году его планово запустят 19 марта.

По словам главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Василия Сташука, к подаче воды из Северо-Крымского канала привязано около 250 тыс. га земли на полуострове, при этом альтернативы днепровской воде в Крыму на сегодня нет. Именно поэтому не рассматривается возможность отключения водоснабжения Крыма, так как это обернется катастрофой.

Причем технический коллапс может произойти в ближайшее время. По словам и.о. заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея Сенченко, для технического обеспечения подачи воды в Крым необходимо отремонтировать русло канала и насосные станции. «По рельефу самотоком вода доходит практически до границы Херсонской области и Крыма, а дальше есть целый каскад насосных станций… Сегодня в зоне канала заминированные поля, сегодня на насосных станциях сидят оккупанты и не существует возможности доступа. Возникает вопрос: вода дойдет, а пойдет ли она в Крым? В условиях оккупации это - огромная проблема», - подчеркнул Сенченко.

Российская сторона пока проблему не комментирует. Но уже оригинально отреагировал спикер распущенного Верховного Совета АРК Владимир Константинов: «На такое (перекрыть воду – УНИАН) могут пойти только люди с нездоровой психикой Нам перекроют воду – и этой водой сами себя зальют, потому что ее некуда девать».

Телефонная связь и доступ к Интернету

На сегодняшний день международная связь и интернет-доступ в Крыму и Севастополе целиком зависят от Киева. Все телефонные операторы и интернет-провайдеры полуострова соединены с внешним миром магистральными линиями связи, проходящими через территорию Украины. Таким образом, Украина имеет полное право предъявить российским операторам претензии по поводу работы на полуострове, что может закончиться разбирательством в суде.

А пока Роскомнадзор изучает проблему. Рассматривается вопрос прокладки магистрального кабеля через Керченский пролив, что обойдется в опять-таки миллионы долларов и займет достаточно много времени: все операторы в Крыму должны будут получить российскую лицензию для осуществления деятельности, а это - несколько месяцев, на получение частот - несколько лет. Кроме того, при переходе на российские стандарты телефонным абонентам Крыма и Севастополя придется сменить номера (а операторам связи, скорее всего, придется менять оборудование), а также SIM-карты сотовых телефонов.

Украинские провайдеры пока не комментируют ситуацию.

Госпредприятия и бизнес

На сегодня в Крыму, согласно реестру государственного имущества, находится более 200 предприятий. Среди них - 13 предприятий национального оборонно-промышленного комплекса, находящихся в составе или под управлением «Укроборонпрома». Они представляют судостроительную, авиационную и другие отрасли. Крупнейшие из них - ФСК «Море», завод «Фиолент», «Севастопольское авиационное предприятие» и «Феодосийский судомеханический завод». Все они значимы для национальной безопасности страны. Кроме того, Национальной академии наук подведомственны «Аквацентр-Кацивели», «Морские технологии» и «Технойод».

Перечисленные украинские активы, в том числе оздоровительно-курортные учреждения, будут национализированы. Россия уже заявила, что на предприятиях Крыма и Севастополя готова разместить свои заказы, чтобы поднять промышленность полуострова. Но при этом не уточняется, что условия работы украинских предприятий в виду перехода под юрисдикцию России будут пересмотрены. «Все это отнюдь не способствует экономической стабильности, а наоборот, приводит к значительному росту социальной напряженности в регионе», - отмечает глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Украины Анатолий Кинах.

Но помимо промышленной сферы, в Крыму развит и частный бизнес, доходы которого тесно связаны с курортным сезоном – к сожалению, в этом году он будет провальным.

«Наши коллеги из Крымского республиканского отделения УСПП сообщают, что сегодня на неопределенный срок сворачивается деятельность малого и среднего бизнеса. Убытки из-за невыполнения контрактов, невозможность заключить соглашения на туристический сезон заставляют владельцев учреждений обслуживания, ресторанного и гостиничного бизнеса приостанавливать работу или вообще закрываться», - подчеркивает Кинах.

По мнению Кинаха, правительство Украины должно доказать нелегитимность крымского референдума, добиться немедленного вывода российских войск из Крыма и в дальнейшем правовым путем защищать территориальную целостность Украины.

Итого

Россия, после эйфории «долгожданного воссоединения с Крымом», занялась подсчетами итогов аннексии украинской территории. Вложения в полуостров предварительно оценивают в 40-60 млрд долларов в ближайшее время, причем средства вытянут из кошельков рядовых россиян. Ведь бизнес не откликнулся на призыв президента Владимира Путина поднять на своих деньгах АРК, да и кто же решиться инвестировать в рисковую территорию. То есть, впереди рост дефицита бюджета РФ, как и цен при «замораживании» зарплат – углубление экономического кризиса. Следствием чего, как правило, является кризис политический. Таким образом, впереди «славянского брата» ждут непростые времена, особенно с учетом «целостности» государства в национальном аспекте. В такой ситуации участи крымчан не позавидуешь.

Нана Черная (УНИАН)