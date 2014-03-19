Новый глава налоговой считает, что нужно стабилизировать поступления в бюджет

Первый заместитель министра доходов и сборов Украины, глава ликвидационной комиссии Миндоходов и ответственный за проведение налоговой политики Игорь Билоус назвал стабилизацию поступлений в бюджеты всех уровней первоочередной задачей органов Миндоходов.

Об этом он заявил на аппаратном совещании в Миндоходов, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Должны быть задействованы все резервы для обеспечения стабильных поступлений за счет упразднения схем уклонения от уплаты налогов и ликвидации конвертационных центров. Все выведенные из тени средства необходимо привлекать в экономику», - цитирует пресс-служба Билоуса.

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При этом он отметил, что особое внимание будет уделено администрированию наиболее коррупционных налогов - в частности, налога на добавленную стоимость. «Мы должны взять под особый контроль возмещение налога на добавленную стоимость и прекратить разворовывание средств из бюджета. Предприятия, которые используют услуги махинаторов, не должны получить возмещений НДС», - подчеркнул Билоус.

Он также отметил, что органы Миндоходов должны искоренить практику использования налоговых ям, позволявших осуществлять нелегальное перемещение товаров через границу.

Как сообщили в пресс-службе, с целью обеспечения контроля за поступлениями в бюджет в Миндоходов создана специальная рабочая группа. Ее участники будут анализировать экономические возможности каждого региона и принимать оперативные меры для мобилизации резервов в бюджеты всех уровней.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Министерству финансов Украины. Решение о ликвидации министерства проговаривалось до назначения новых министров по предложению народного депутата Сергея Мищенко.

12 марта Кабинет министров Украины сформировал ликвидационную комиссию по Министерству доходов и сборов Украины и назначил ответственных за проведение налоговой и таможенной политики - Игоря Билоуса (налоговая политика), Виталия Науменко (таможенная политика) и Владимира Хоменко (единая служба финансовых расследований).

13 марта министр финансов Александр Шлапак представил назначенцев коллективу Миндоходов. Говоря о приоритетах своей работы, Игорь Билоус, в частности отмечал, что в планах ведомства - амнистия капитала и введение системы непрямого налогообложения, при которой несоответствия доходов и расходов будут расследоваться налоговой милицией.