Люди Арбузова пытаются сохранить своего человека во главе НАБУ

Завтра должно состояться заседание совета НАБУ, на котором планировалось сместить Сергея Мамедова с поста исполнительного директора ассоциации. Однако сегодня представители департамента банковского надзора НБУ начали обзванивать коммерческие банки с настоятельной просьбой поддержать на посту директора НАБУ господина Мамедова.

Банкиры сомневаются, что майдановский комендант Украинского дома Степан Кубив, который сейчас возглавляет Наубанк, давал своим подопечным такое указание, так как курируют процесс договоренностей с банками экс-глава НБУ Игорь Соркин, а также директор департамента банковского надзора Алексей Ткаченко (обзвон банкиров ведет департамент пруденциального надзора). Их назначение в Нацбанк в свое время "продавил" находящийся в бегах и.о. премьер-министра Сергей Арбузов.

Он же согласовывал назначение Сергей Мамедова председателем правления "Укргазбанка" и исполнительным директором НАБУ. Сам господин Мамедов, являющийся совладельцем банка "Глобус", входит в так называемый "клуб казначеев", выходцами из которого были Арбузов и его первый зам по НБУ Юрий Колобов.