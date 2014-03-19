НБУ сократил до 5 дней минимальный срок покупки валюты на межбанке

Соответствующая норма закреплена в постановлении правления Национального банка Украины от 18 марта 2014 года №137 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 6 февраля 2014 №49 (с изменениями)".

Согласно постановлению, решение было принято благодаря постепенному снижению избыточной волатильности, которое в последнее время наблюдалось на межбанковском валютном рынке, и с учетом пожеланий и предложений банковского и делового сообщества.

«Срок совершения сделки по покупке уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц - предпринимателей будет действовать до принятия Национальным банком Украины отдельного решения», - отмечается в сообщении регулятора.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. Соответствующие ограничения предусмотрены Постановлением НБУ №49, которое повышает возможность прогнозирования пиковых нагрузок на валютном рынке, улучшает условия финансового мониторинга и не ограничивает использование гражданами их доходов и сбережений.

Согласно постановлению, банки обязаны зачислять гривневые средства по заявкам юридических лиц и физлиц-предпринимателей на покупку иностранной валюты на отдельный счет. Эти средства могут быть использованы для фактической покупки валюты не ранее, чем на шестой операционный день после зачисления гривневых средств на этот счет. А до этого, на следующий операционный день после получения заявки на покупку валюты, банки обязаны подавать сводный регистр таких заявок в Национальный банк Украины.