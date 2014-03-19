Россия обещает Крыму около $1,5 млрд из своего бюджета

Дефицит бюджетов Крыма и Севастополя в 2014 году оценивается примерно в 55 миллиардов рублей (на данный момент около 1,5 млрд долларов - УНИАН). Средства на поддержку Крыма планируется направлять из нераспределенного резерва федерального бюджета РФ, Фонд национального благосостояния (ФНБ) для этих целей задействован не будет, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает Прайм.

"Общий дефицит по бюджету на 2014 год Севастополя и Крыма — 55 миллиардов рублей в годовом исчислении. 10 с небольшим — это Севастополь, остальные 44 с чем-то — это Крым", — сказал он журналистам.

Силуанов напомнил, что в федеральном бюджете РФ есть резерв средств в сумме 243 миллиарда рублей. "Будем обращаться к руководству страны, чтобы разрешили нам его направить на поддержку Крыма и восстановление экономики", — сказал министр. Он уточнил, что средства будут перечислены в виде межбюджетных трансфертов.

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Отвечая на вопрос, могут ли быть задействованы средства ФНБ для помощи Крыму, Силуанов сказал: "Нет".

Глава Минфина добавил, что необходимо также полностью задействовать имеющийся в Крыму налоговый потенциал. "Там, кстати, цифры немаленькие. Есть крупные компании, имеющие центр прибыли не в Крыму, поэтому их нужно зарегистрировать как самостоятельные юридические подразделения", — сказал он.