Центробанк США сократил скупку активов еще на $10 млрд

ФРС США сократила объем скупки активов до $55 миллиардов в месяц с $65 миллиардов, как и ожидали большинство аналитиков, но отказалась от целевого уровня безработицы на отметке 6,5 процентов как индикатора, определяющего ее действия в отношении ключевой процентной ставки, сообщает Reuters.

В заявлении американского центробанка, выпущенном по итогам двухдневного заседания, говорится, что, определяя срок, в течение которого ставка федерального финансирования будет находиться на текущем уровне 0,00-0,25 процента годовых, он будет учитывать прогресс в достижении инфляционного ориентира в 2,0 процента и максимальной занятости.

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ФРС отметила, что изменение прогноза будущих действий не означает изменения намерений центробанка в отношении направлений политики, а также повторила, что, вероятнее всего, продолжит сокращать скупку активов равномерными шагами в случае улучшения ситуации на рынке труда и движения инфляции к ориентиру.

Американский центробанк также подчеркнул, что стимулирующая политика останется востребованной на протяжении значительного периода после завершения скупки активов, и что ключевая ставка может оставаться ниже нормальных уровней долгое время после того, как занятость и динамика цен приблизятся к соответствующим его мандату уровням.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2014 года Федеральная резервная система США сократила скупку активов на $10 миллиардов до $65 миллиардов в месяц и сохранила ключевую ставку федерального финансирования в диапазоне 0,00-0,25 процента годовых.