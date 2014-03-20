ФРС ухудшила прогноз по росту экономики США на 2014 год
08:51, 20 марта 2014Финансы
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В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует рост экономики США на 2,2-2,3%.
ФРС ушудшила прогноз развития экономики США на 2014 год / uk.wikipedia.org
Федеральная резервная система США ухудшила прогноз по росту экономики страны в 2014 году до 2,8-3% против 2,8-3,2% в декабре прошлого года, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Инфляция составит 1,5-1,6% (1,4-1,6% в декабре), уровень безработицы будет находиться в пределах 6,1-6,3% (6,3-6,6% ранее), передает ПРАЙМ.
В 2015 году ВВП прогнозируется на уровне 3-3,2% (3-3,4% в декабре), инфляция - на уровне 1,5-2%, как и ожидалось ранее, а безработица составит 5,6-5,9% (5,8-6,1% ранее).
В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует рост американской экономики на 2,2-2,3%, уровень безработицы в пределах 5,2-5,6%, инфляцию на отметке 2%.
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