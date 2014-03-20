Apple в рейтинге самых дорогих американских брендов оценен в $104,7 млрд

Агентство Brand Finance опубликовало очередной рейтинг самых дорогих американских брендов, включающий в себя список из 500 компаний. Именуется он Billion Dollar Brands.

Эксперты подсчитали, что стоимость марки Apple составляет $104,7 млрд. Причем эта цифра получается не из оценки рыночной капитализации или активов, а рассчитывается с помощью весьма небанальной методологии: стоимость компаний определялась на основе цены, которую они могли бы выплатить за лицензирование своего бренда, если бы не обладали им, сообщают Вести Экономика.

В итоге Apple сильно оторвалась от конкурентов. Интернет-гигант Google, занимающий второе место в рейтинге Billion Dollar Brands, получил оценку бренда в размере $68,6 млрд, а Microsoft - в $62,8 млрд, заняв третью позицию. Следом идут Verizon ($53,5 млрд), General Electric ($52,5 млрд) и AT&T ($45,4 млрд).

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Среди представителей технологического сектора стоит также отметить присутствие Intel на 18-й позиции рейтинга со стоимостью своего бренда в $22,9 млрд, Cisco - на 21-й строчке ($20,8 млрд), Oracle - на 22-й ($20,6 млрд) и Hewlett-Packard - на 24-й ($19,8 млрд). Помимо этого в список вошли компании eBay, Facebook, PayPal и Yahoo!, расположившиеся на 37-м, 48-м, 64-м и 92-м местах соответственно.