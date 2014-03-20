Экономика Греции стабилизируется, заявляет "тройка" кредиторов страны

Экономика Греции стабилизируется, что позволит Афинам выполнить свои бюджетные цели в 2014 году.

Об этом говорится в опубликованном в среду вечером в Брюсселе заявлении "тройки" международных кредиторов Греции, в которую входят Еврокомиссия, Европейский центробанк и МВФ, передает ИТАР-ТАСС.

Кредиторы подтвердили достижение соглашения с Афинами, которое позволит перечислить Греции очередной транш макрофинансовой помощи в 8,5 млрд евро в рамках второй антикризисной программы для страны. Решение о перечислении этого транша должно быть принято на ближайшем заседании Еврогруппы в начале апреля. Суммарный объем второй программы для Греции составляет 130 млрд евро, ее действие прекращается этим летом.

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"Тройка" также подтвердила, что Афины смогли в 2013 году обеспечить условный профицит бюджета в 1,5 млрд евро, если не брать в расчет затраты на обслуживание внешнего долга Греции, которые полностью погашаются за счет международных кредиторов.

"Можно ожидать, что Греция сможет повторить этот результат в 2014 году, что позволит рассчитывать на выполнение ее бюджетных целей", - отмечается в заявлении "тройки".

Согласно прогнозу Еврокомиссии, в 2014 году Греция должна сократить дефицит своего бюджета с 13,1% ВВП до 2,2% с тем, чтобы достичь дефицита в 1% к 2015 году. В этом году впервые в Греции должен начаться экономический рост на уровне 0,6%, в следующем году этот показатель должен достичь 2,9%.