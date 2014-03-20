Доллар на открытии межбанка поднялся до 10,30 грн
10:51, 20 марта 2014Финансы
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Евро на межбанковском рынке стоит 14,24 грн.
Доллар на межбанке снова дорожает
В четверг, 20 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 10,1000/10,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне составили 13,9705/14,2490.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,2793/0,2848.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3829/31 (среда - 1,3923/25).
Как сообщал УНИАН, в среду, 19 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,9500/10,2500, к 12:00 сузился спрэд до 10,0000/10,1500. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 10,1000/10,2000.
Нацбанк в среду на рынок не выходил.
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