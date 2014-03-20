В Беларуси не будут ослаблять рубль из-за России и Украины

Национальный банк Беларуси не думает о девальвации белорусского рубля, несмотря на ослабление национальных валют в соседних России и Украине, на долю которых приходится больше половины белорусского экспорта.

Об этом сказал зампред Нацбанка Сергей Калечиц, на форуме Cbonds в Белоруссии, передает "Рейтер".

С начала года белорусский рубль укрепился почти на 7% к российскому и на 19% по отношению к гривне.

При этом в прошлом году, по данным Белстата, Беларусь экспортировала в Россию и Украину товаров на $21 миллиард, при общем объеме экспорта в $37 миллиардов.

"Политика, которая проводится на сегодняшний день, полностью соответствует нашим фундаментальным факторам... Поэтому с точки зрения инструментов у нас есть полная возможность продолжать такую политику и мы не видим какой-то необходимости ее менять", - сказал Калечиц.

Не оправившаяся от последствий кризиса 2011 года белорусская экономика стагнирует на фоне рекордных выплат по внешним долгам.

В 2011 году безуспешные попытки удержать рубль истощили резервы Нацбанка. Белорусская валюта в итоге была девальвирована на 65 процентов, а инфляция превысила 100 процентов.

За прошлый год резервы белорусского Нацбанка сократились на $1,5 миллиарда, а с начала этого года упали еще на $500 миллионов до $6,15 миллиарда.

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