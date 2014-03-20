Глава таможенной службы подтвердил, что Россия блокирует украинские товары на границе

«Да, я информацию эту получил, но я ещё не был на рабочем месте. Сейчас работают мои коллеги для того, чтобы полностью выяснить эту ситуацию», - сообщил он агентству УНИАН.

По словам Науменко, он направил одного из руководителей департамента таможенного дела в пункты пропуска, где простаивают машины с украинской продукцией.

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«По вопросам украинско-российской границы я откомандировал одного из руководителей департамента (таможенного дела - УНИАН) для того, чтобы мы держали ситуацию под контролем», - сказал глава таможни.

При этом он не смог ответить, в чем именно заключается проблема на украинско-российской таможне, какие претензии звучат с российской стороны и что служба намерена предпринимать для решения возникшей проблемы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 марта, представители украинских транспортных компаний заявили о том, что Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции. При этом работники таможни никаких объяснений перевозчикам не предоставляют.