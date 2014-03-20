РФ может запретить закупку импортного медоборудования в ответ на санкции

Под запрет, например, попадут томографы, маммографы, стоматологические лампы и устройства для переливания крови – иностранного производства. Постановление было разработано Министерством промышленности и торговли, чтобы защититься от возможных экономических санкций со стороны Евросоюза и США.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

В проекте постановления сказано, что оно принимается для защиты внутреннего российского рынка от излишней зависимости от иностранного оборудования.

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Согласно ему, на бюджетные деньги государственные медицинские учреждения смогут покупать лишь товары, произведенные в России, Белоруссии и в Казахстане, то есть на территории Таможенного Союза. Также под запрет попадает продукция, если более половины ее компонентов иностранного производства. К постановлению приложен длинный перечень товаров, на которое оно распространяется: от ваты и хирургических игл до томографов, маммографов, инкубаторов для новорожденных, разной стоматологической аппаратуры и устройств для переливания крови.

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На общественное обсуждение постановления выделили 15 дней, оно продлится до 21 марта. Документ может вступить в силу уже первого апреля.

Почетный президент Общества специалистов доказательной медицины Кирилл Данишевский говорит, что с экономической точки зрения в принятии этого запрета ничего сенсационного нет. Проблема в том, что документ готовят без оценки независимых экспертов. Российское оборудование то, которое есть, и так хуже иностранного, а в условиях отсутствия конкуренции оно еще и подорожает. Страдать будут рядовые пациенты.