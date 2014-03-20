Кабмин должен подать изменения в бюджет до понедельника - Турчинов

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что правительство до понедельника должно подать в парламент антикризисные законопроекты и изменения в бюджет. Об этом он сообщил в четверг, 20 марта, на заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что правительство работает сейчас над пакетом законопроектов и, в том числе, над изменениями в бюджет на текущий год.

Турчинов подчеркнул, что «ситуация в экономике Украины критическая, и это – мягко говоря».

Он призвал руководителей комитетов активизировать свою работу и работать вместе с правительством над антикризисными законопроектами, чтобы в понедельник эти законопроекты включить в повестку дня Верховной Рады, а 25 марта «начать принимать решения – очень тяжелые решения, я предупреждаю».

Он также сообщил, что завтра в 11.00 будет встреча руководителей фракций, депутатских групп и руководителей комитетов парламента с экономическим блоком Кабинета министров Украины, «где все эти вопросы мы будем обсуждать».

Читайте такжеКабмин внесет предложения о сокращении бюджета на следующей неделе